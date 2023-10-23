Пскович продолжит свою карьеру в футбольном клубе премьер-лиги России

17:56, 23 октября 2023, ПАИ

Пскович Владислав Мастерной продлил контракт с воронежским футбольным клубом «Факел», который выступает в премьер-лиге России. Об этом сообщается в группе воронежского футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Владислав Мастерной выступает за «Факел» с 2019 года.

На его счету 130 матчей в составе воронежской команды.

На данный момент «Факел» идёт на 13-й строчке в турнирной таблице.

Отметим, что Владислав Мастерной начал заниматься футболом в спортшколе «Стрела» под руководством Леонида Ромаданова, а в сезоне 2018-2019 защищал честь ФК «Псков-747».

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