Полтора года условно получил житель Острова за неудавшуюся кражу

17:53, 23 октября 2023, ПАИ

Полтора года условно получил житель Острова за неудавшуюся кражу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



1 июня подсудимый, проходя мимо одного из домов в Острове, увидел лежащий на земле пакет с личными вещами, принадлежавшими женщине, которая в это время работала в огороде. Воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, мужчина похитил из пакета кошелек. Обнаружив в кошельке банковскую карту, он попытался подобрать к ней пин-код, чтобы снять деньги в банкомате. В результате у злоумышленника ничего не получилось.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Суд обязал преступника не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться раз в месяц на регистрацию в указанный орган.