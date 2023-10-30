Учиться никогда не поздно: ПсковГУ приглашает на программы повышения квалификации

17:00, 30 октября 2023, ПАИ

Институт непрерывного образования Псковского государственного университета предлагает обучение по множеству актуальных программ. Так, желающие могут пройти курсы профессиональной переподготовки, повысить квалификацию, посетить семинары и мастер-классы по управлению и бизнесу, пройти общеобразовательные, а также обучающие программы под индивидуальные запросы.

При этом предусмотрено бесплатное обучение для малого и среднего бизнеса по федеральным программам.

«Помогаем осваивать новые навыки и компетенции людям всех возрастов», – отметили в вузе.

Юридическая и военная психология

Одним из таких направлений является программа профессиональной переподготовки «Юридическая психология». Срок её реализации составляет шесть месяцев.

«Юридическая психология» включает организацию и предоставление психологических услуг лицам в юридической сфере деятельности. Объектами профессиональной деятельности специалистов являются психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в правоприменительной, правоохранительной, правоисполнительной деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества на этапах психологической диагностики, сопровождения и профилактики.

Кроме того, псковичей приглашают на программу профессиональной переподготовки «Военная психология». Она включает в себя общенаучные основы военной психологии, психологические технологии в деятельности военного психолога, а также организацию и содержание деятельности военного психолога. Срок обучения также составляет шесть месяцев.

По окончании обучения выдаётся диплом с присвоением квалификации «Психолог», которая даёт право на ведение профессиональной деятельности в области психологии в юридической или военной сферах (в зависимости от выбранной программы).

Педагог дошкольного образования

Говоря о других специальностях, продолжается набор на программу профессиональной переподготовки «Педагог дошкольного образования».

Осваивая программу, будущие специалисты педагогического образования получают инструментарий для конкретной профессиональной деятельности в сфере:

разработки и реализации образовательных и воспитательных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современным требованиям;

организации разнообразных развивающих форм и методов обучения, воспитания детей с применением новейших методик и технологий в областях;

руководитель программы и преподаватели – профессиональные эксперты в области дошкольного образования.

Обучение продлится 3,5 месяца.

Педагог начального образования

Продолжается набор и на программу профессиональной переподготовки «Педагог начального образования». В результате обучения выпускник программы получит педагогическое профессиональное образование и будет способен:

проектировать образовательный процесс в начальных классах школы на основе психолого-педагогических подходов и нормативно-методических документов сферы образования;

планировать и проводить уроки, экскурсии, различные формы внеурочной деятельности с младшими школьниками;

осваивать и применять современные формы, методы и технологии обучения, воспитания и развития личности младшего школьника.

Преподавание ведётся специалистами высокого уровня с учёными степенями доктора или кандидата педагогических наук, имеющими базовое образование и практический опыт работы в области преподаваемых дисциплин.

Форма обучения: очная форма с применением дистанционных образовательных технологий. Срок реализации программы – 3,5 месяца.

Государственное и муниципальное управление

ПсковГУ открывает предварительную запись на программу профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Обучение будет проходить очно с применением дистанционных образовательных технологий.

Программа поможет развить управленческие, профессиональные и личные качества, необходимые для эффективного и результативного исполнения обязанностей по должностям гражданской и муниципальной службы.

Срок обучения: с ноября по март 2024 года.

Подготовительное отделение ПсковГУ для старшеклассников

В ПсковГУ проводят бесплатное обучение льготных категорий граждан на подготовительном отделении для старшеклассников.

Право на приём на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте России по месту жительства указанных граждан;

граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба;

другие категории граждан из числа указанных в части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Работа на курсах подготовительного отделения – это практические занятия в мини-группах до трёх человек или в крупных группах до 15 человек. На занятиях ученики разбирают практические задания, пишут сочинения, обсуждают материал, устраивают дискуссии, решают пробные варианты ЕГЭ и ОГЭ.

В вузе отметили, что все материалы для подготовки разрабатывают профессиональные методисты и преподаватели в соответствии с требованиями комиссий ФИПИ. Задания обновляются каждый год, а в учебные материалы попадает только проверенная информация, которая действительно встречается на экзамене.

Обучение проводят действующие эксперты ЕГЭ, которые принимают участие в проверке итоговых экзаменационных работ. Если в процессе обучения возникают трудности с усвоением материала, преподаватели проводят индивидуальную работу над ошибками, разбирают проблему и работают над ней, пока не добьются нужного результата.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 20-16-99 (добавочный 482, 483, 484, 486).