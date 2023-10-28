Православные верующие чествуют Иверскую икону Божией Матери
Праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей, отмечают православные сегодня, 26 октября. Икона почитается как чудотворная. Её оригинал хранится в Иверском монастыре на горе Афон, в Греции. Об этом сообщает портал calend.ru.
Существует легенда, которая и дала иконе одно из её имен. В IX веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время – по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков – монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели её в море. Икону поддерживал огненный столб.
Святой Гавриил, инок монастыря, прошёл по воде и принес икону в монастырь. Однако утром её обнаружили над воротами. Согласно преданию, икону несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась. Поэтому её и прозвали Привратницей.
Эту икону почитали на Руси. Иверской иконе Божией Матери молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.
На Иверскую русские люди обычно устраивали банное обиходье. Топили баню, ставили на полки настои из целебных трав. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезни.
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