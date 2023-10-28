Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Православные верующие чествуют Иверскую икону Божией Матери

Праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей, отмечают православные сегодня, 26 октября. Икона почитается как чудотворная. Её оригинал хранится в Иверском монастыре на горе Афон, в Греции. Об этом сообщает портал calend.ru.

Существует легенда, которая и дала иконе одно из её имен. В IX веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время – по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков – монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели её в море. Икону поддерживал огненный столб.

Святой Гавриил, инок монастыря, прошёл по воде и принес икону в монастырь. Однако утром её обнаружили над воротами. Согласно преданию, икону несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась. Поэтому её и прозвали Привратницей.

Эту икону почитали на Руси. Иверской иконе Божией Матери молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

На Иверскую русские люди обычно устраивали банное обиходье. Топили баню, ставили на полки настои из целебных трав. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 октября 2023

Волонтёры из Бежаниц приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»
28 октября 2023

120-летие со дня основания отметила Пустошкинская средняя школа
27 октября 2023

Коммунальщики в Пскове перестаивают работу из-за изменившихся погодных условий
27 октября 2023

Членов УИК Бежаницкого района наградили в честь 30-летия избирательной системы РФ 
27 октября 2023

Хирурги Псковской областной больницы извлекли осколок из голени 44-летнего пациента
27 октября 2023

Коллектив детского сада № 20 в Пскове поздравили с 55-летним юбилеем учреждения
27 октября 2023

Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками
27 октября 2023

Руководитель Центра олимпиадного движения назначен в ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...