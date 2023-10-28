Служебную квартиру приобрели для педагогических работников в Куньинском районе

10:45, 26 октября 2023, ПАИ

Администрация Куньинского района приобрела служебную квартиру для педагогических работников. Средства на приобретение квартиры были выделены из областного бюджета как одна из мер поддержки учителей Псковской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Сообщается, что квартира находится в Кунье. Жильё с централизованным отоплением и водоснабжением, есть ванна и горячая вода (установлен электрический водонагреватель). Частично меблирована.

Квартира будет предоставлена педагогическим работникам на условиях служебного пользования.