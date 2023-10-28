Ремонт привокзальной площади завершается в Локне

09:26, 26 октября 2023, ПАИ

Ремонт привокзальной площади завершается в Локне. Об этом сообщает районная газета «Восход» со ссылкой на заместителя главы администрации Локнянского района Ивана Белугина.

«На встрече губернатора области Михаила Ведерникова с активом района в июле этого года было озвучено обращение о ремонте привокзальной площади посёлка. После актива Михаил Юрьевич вместе с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым лично убедился в необходимости ремонта. По результатам рассмотрения обращения Локнянскому району выделена субсидия из регионального бюджета на дорожную деятельность на десять миллионов рублей», – рассказал он.

Ремонт площади начался в начале октября. Рабочие подрядчика в короткие сроки установили новые бордюры, срезали щебёнку, подсыпали и разровняли неровности, уложили два слоя асфальта на самой площади и по краю улицы Красноармейской.

Однако работы не завершены. Подрядчику предстоит ещё уложить водоотводные лотки.