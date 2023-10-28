Газифицированные улицы в Локне полностью заасфальтируют

09:54, 26 октября 2023, ПАИ

Улицы, на которых проведена догазификация, полностью заасфальтируют в Локне. Об этом сообщает районная газета «Восход» со ссылкой на заместителя главы администрации Локнянского района Ивана Белугина.

Так, в этом году будут заасфальтированы улица Октябрьская от дома № 30 до 2-го Социалистического переулка, 2-й Октябрьский переулок от дома № 2 до 2-го Социалистического переулка, подъезд к детскому саду «Колосок» в 1-м Пролетарском переулке, улица Советская от дома № 25 до улицы Чкалова, съезд к больнице на улице Социалистической, а также дворовая территория многоквартирного дома № 21/11 на улице Любы Богомоловой.

Гарантийные обязательства по всем контрактам у подрядчика действуют восемь лет. В случае если асфальтовое покрытие будет разрушаться, он обязуется сам это исправить.

Иван Белугин пояснил, что будут заасфальтированы участки тех улиц, где уже проведена догазификация, чтобы не пришлось раскапывать уложенное покрытие.

«По информации от коллег из региональных и федеральных органов власти, в 2024 году нас ждёт масштабный ремонт федеральной автодороги до Великих Лук. Аукцион состоялся в конце сентября. Будет затронут участок длинной 50 километров, примерно от поворота на Орешково и до Великих Лук», – добавил Иван Белугин.