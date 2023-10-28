Гололедица на дорогах ожидается в Псковской области 27 октября

09:58, 26 октября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 27 октября. Прогнозируются небольшие осадки: ночью снег, днём мокрый снег с дождём. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть восточный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -1 градуса, днём – от -1 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.