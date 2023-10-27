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Происшествия

Два года колонии строгого режима получил пскович за покушение на грабёж

Два года колонии строгого режима получил 31-летний пскович за покушение на грабёж, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Ранее судимый молодой человек попытался вынести из магазина «Дикси Юг» товаров на общую сумму 1670 рублей. Украденное он спрятал под кофту. Однако работник магазина обнаружила это и попыталась задержать злоумышленника, но он вырвался и убежал, а женщина упала и ударилась.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

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