Вылетающим из псковского аэропорта напомнили о существовании второго зала ожидания
На первом этаже терминала Псковского аэропорта продолжается ремонт фудзоны, поэтому многие пассажиры стоят, не зная, что комфортный пустой зал ожидания есть ещё и наверху. Об этом ПАИ сообщил гендиректор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.
«У нас открыт второй этаж стерильной зоны с зоной ожидания, поэтому милости просим, перед рейсом вы можете подняться на второй этаж или же остаться на первом, чтобы спокойно дождаться посадки», - уточнил Артём Тарасов.
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