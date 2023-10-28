Вылетающим из псковского аэропорта напомнили о существовании второго зала ожидания

10:18, 26 октября 2023, ПАИ

На первом этаже терминала Псковского аэропорта продолжается ремонт фудзоны, поэтому многие пассажиры стоят, не зная, что комфортный пустой зал ожидания есть ещё и наверху. Об этом ПАИ сообщил гендиректор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.

«У нас открыт второй этаж стерильной зоны с зоной ожидания, поэтому милости просим, перед рейсом вы можете подняться на второй этаж или же остаться на первом, чтобы спокойно дождаться посадки», - уточнил Артём Тарасов.