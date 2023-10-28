Безопасность использования газа обсуждают в медиацентре ПАИ

12:02, 26 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая вопросам безопасного использования газа в осенне-зимний период и пожарной безопасности в отопительный сезон, проходит в медиацентре ПАИ.

Как пережить холода без поломок и пожаров, на что повлияло изменение законодательства по техобслуживанию газового оборудования, с кем можно заключить договор на техобслуживание, что должны знать взрослые и дети при обращении с газом?

Об этом рассказывают заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин и главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.