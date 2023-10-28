Усвятский район отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

10:42, 26 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 80-й годовщиной освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«20 дней шла битва за освобождение района, за каждый клочок этой земли проливалась кровь. Более полутора тысяч защитников отдали свои жизни, чтобы сегодня жители района могли мирно жить и трудиться на этой земле, воспитывать детей, уверенно строить свое будущее», – отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор поблагодарил всех, кто сохраняет память о защитниках и ветеранах Великой Отечественной войны, делится историями их жизни, передаёт эту память из поколения в поколение.