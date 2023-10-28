Мастеров приглашают поучаствовать в конкурсе «Легенды и сказки земли Псковской»
Псковских мастеров приглашают принять участие в областной выставке-конкурсе «Легенды и сказки земли Псковской», которая откроется в Пскове 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.
Приглашаются мастера народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества, художники и все желающие. Работы будут оцениваться в номинациях: «Сказочные и легендарные персонажи Псковской земли», «Сказочный костюм», «Волшебная миниатюра», «Другое искусство в сказочном мире».
Заявки на выставку-конкурс принимаются с 6 по 15 ноября.
Посетить выставку псковичи и гости города смогут с 23 ноября в Доме ремёсел.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 октября 2023
Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками