Мастеров приглашают поучаствовать в конкурсе «Легенды и сказки земли Псковской»

11:03, 26 октября 2023, ПАИ

Псковских мастеров приглашают принять участие в областной выставке-конкурсе «Легенды и сказки земли Псковской», которая откроется в Пскове 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Приглашаются мастера народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества, художники и все желающие. Работы будут оцениваться в номинациях: «Сказочные и легендарные персонажи Псковской земли», «Сказочный костюм», «Волшебная миниатюра», «Другое искусство в сказочном мире».

Заявки на выставку-конкурс принимаются с 6 по 15 ноября.

Посетить выставку псковичи и гости города смогут с 23 ноября в Доме ремёсел.