Братское захоронение благоустроили на окраине Себежа

11:25, 26 октября 2023, ПАИ

Братское захоронение благоустроили на окраине Себежа, где во время Великой Отечественной войны фашистские палачи погребли более ста советских жителей. Об этом пишет районная газета «Призыв».

На захоронении положена гранитная плитка, обновлён обелиск.

Братское захоронение советских патриотов, замученных фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, отремонтировано за счёт федеральных и муниципальных денежных средств.

В следующем году планируется провести работы по ремонту второго захоронения, расположенного чуть ниже.

Вдоль дороги, ведущей к этому месту, планируется посадить деревья и назвать это место – дорога Памяти, аллея Памяти.