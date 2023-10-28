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Псковские работодатели активно привлекают новых специалистов – Алёна Трунова

Псковские работодатели активно работают над привлечением новых кадров. Об этом рассказала председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Псковские работодатели активно привлекают новых специалистов – Алёна Трунова. Фото: ПАИ

«Работодатели ведут активную работу по привлечению новых трудовых ресурсов – работают на школы, колледжи и университеты, чтобы молодёжь оставлять и привлекать к себе. Для этого они предлагают программы стажировки, программы адаптации для привлечения молодых специалистов. Помимо этого, работодатели привозят с других территорий работников – либо по России привлекают специалистов и создают им условия, либо же привлекают иностранную рабочую силу», – пояснила она.

Алёна Трунова также отметила, что на данный момент база вакансий Псковской области насчитывает порядка 11 тысяч предложений для соискателей.

«И у нас очень большой разброс: 40 % – неквалифицированного труда, то есть рабочие специальности, и 40 % – квалифицированный труд – люди тех специальностей, которых очень сложно найти или нужно переобучать. Поэтому у людей возникают сложности, чтобы попасть в эту золотую середину», – рассказала собеседница ПАИ.

Также она уточнила, что по части неквалифицированного труда большой спрос идёт на специальности подсобных рабочих. Что касается квалифицированного труда, то большим спросом пользуются инженерные специальности, а также остаётся большая потребность в медицинском персонале и в работниках сферы образования.

«У нас сейчас на историческом минимуме процент безработицы, поэтому мы считаемся трудодефицитным регионом. Нам не хватает специалистов внутри субъекта», – пояснила она.

Отметим, что со всеми вакансиями можно ознакомиться на единой цифровой платформе «Работа России».

Ранее сообщалось, что на рынке труда сотрудники с рабочими специальностями становятся всё востребованнее. Работодатели улучшают свои предложения. В частности, в среднем псковским рабочим стали платить на 9 200 рублей больше.

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