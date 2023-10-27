Почти два миллиона рублей украли мошенники у жительниц Великих Лук и Островского района
Две жительницы Великих Лук и Островского района в результате обмана мошенников лишились 1 миллиона 755 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Неизвестные позвонили женщинам и представились сотрудниками банка и правоохранительных органов и под предлогом несанкционированного оформления кредита заполучили их деньги.
Потерпевшие обратились в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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