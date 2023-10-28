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Офлайн-площадка этнографического диктанта будет работать в Псковской областной библиотеке

Офлайн-площадка этнографического диктанта будет работать в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Площадка будет работать с 10:00 до 17:00 5 ноября.

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» приурочена ко Дню народного единства и пройдет во всех субъектах Российской Федерации с 3 по 8 ноября.

Для участия в проекте в онлайн-формате необходимо зайти на официальный сайт, заполнить контактные данные и ответить на 30 вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Задания диктанта оформлены в виде теста. Общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, — 20 вопросов. Региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации, — еще 10 вопросов.

Время прохождения диктанта — 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу в электронном виде.

Большой этнографический диктант — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция организована с целью привлечь внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Организатором всероссийской акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

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