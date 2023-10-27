Великолучанка и невельчанка фиктивно зарегистрировали граждан

13:07, 26 октября 2023, ПАИ

В Великих Луках и Невеле полиция установила личности женщин, которые фиктивно зарегистрировали граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 46-летняя великолучанка фиктивно поставила на миграционный учёт гражданина Таджикистана без его фактического пребывания по месту регистрации. Возбуждено уголовное дело.

А 48-летняя безработная невельчанка фиктивно поставила на миграционный учёт двух граждан России и тоже без фактического их пребывания по месту регистрации. Обстоятельства произошедшего выясняются.