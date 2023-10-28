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Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе изыскателей и проектировщиков

Стартовал приём заявок на участие в X Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект. Об этом ПАИ сообщили в комитете по строительству и ЖКХ Псковской области.

Главными целями конкурса являются демонстрация лучших достижений в градостроительстве, архитектурно-строительном проектировании и инженерных изысканий в России и за рубежом, содействие внедрению инноваций и прорывных технологий, привлечение внимания общества к профессии и результатам деятельности, повышение престижа профессий отрасли, а также развитие института наставничества и поддержка молодых специалистов, студентов и аспирантов.

Участниками конкурса могут стать отечественные и зарубежные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие подготовку и реализацию проектов, отдельные авторы, а также молодые специалисты (не старше 30 лет), студенты и аспиранты профильных вузов.

Номинации конкурса:

1. Лучший проект многоквартирных и односемейных жилых зданий.

2. Лучший проект дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.

3. Лучший проект общественных зданий и сооружений, включая объекты спорта и здравоохранения.

4. Лучший проект объектов благоустройства и создания комфортной городской среды, генерального плана городского округа (городского поселения, сельского поселения).

5. Лучший проект реставрации (реконструкции) объекта культурного наследия.

6. Лучший проект в области инженерных изысканий, включая методические и технологические работы.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 декабря 2023 года направить заявку участника и документы на электронный адрес konkurs@nopriz.ru.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

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