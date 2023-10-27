Соревнования по народному мячу прошли в ПсковГУ

12:34, 26 октября 2023, ПАИ

Вторые спортивные соревнования по народному мячу прошли в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

По итогам состязаний первой стала команда «Промтех». Обладателями серебряных наград стали спортсмены команды «Драконы», в составе которой были студенты ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства и Промтеха. Замкнули тройку лидеров студенты команды «Монтажники», которая была представлена спортсменами из Промтеха и ИПЭиУ.

Организаторы мероприятия отметили, что ближайшие игры ждут студентов весной следующего года.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».