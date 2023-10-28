Делегация из Великих Лук приняла участие во Всероссийском форуме «Школа Героя. Русский Север»

14:59, 26 октября 2023, ПАИ

Делегация из Великих Лук приняла участие во Всероссийском форуме «Школа Героя. Русский Север». Мероприятие проходит в Архангельске с 24 по 26 октября. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на управление образования муниципалитета.

В состав великолукской делегации вошли четыре человека.

Задача форума заключается в способствовании историческому просвещению школьников. Эксперты обсудят сотрудничество школ с патриотическими центрами и музеями, а также включение в программу рассказов о военных подвигах и героях России.