Делегация из Великих Лук приняла участие во Всероссийском форуме «Школа Героя. Русский Север»
Делегация из Великих Лук приняла участие во Всероссийском форуме «Школа Героя. Русский Север». Мероприятие проходит в Архангельске с 24 по 26 октября. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на управление образования муниципалитета.
В состав великолукской делегации вошли четыре человека.
Задача форума заключается в способствовании историческому просвещению школьников. Эксперты обсудят сотрудничество школ с патриотическими центрами и музеями, а также включение в программу рассказов о военных подвигах и героях России.
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