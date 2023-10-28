В Псковской области в ближайшие дни ожидается мокрый снег

13:01, 26 октября 2023, ПАИ

В Псковской области климатическая зима пока не начинается. После наступившего холодного периода прогнозируется период с положительными температурами. Будут ли осадки и какая погода ожидается в предстоящие выходные, сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Если говорить об осадках, мы прогнозируем в ближайшие 2-3 дня осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождём. Температуры будут отрицательными ночью либо смешанными от -5 до 0, от -2 до -7, от -3 до +2. Слабоположительные температуры ожидаются днём – от 0 до +5. Такой характер погоды сохранится в ближайшие 3-4 дня», – прокомментировала ПАИ Тала Нещадимова.

После чего прогнозируется наступление волны тепла. «Так что это пока ещё не зима, а только её начало», – подчеркнула метеоролог.