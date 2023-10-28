Более 75 килограммов некачественной молочной продукции изъяли из оборота в Псковской области
75,5 килограмма некачественной молочной продукции изъяли из оборота в Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего за девять месяцев было проведено 89 проверок псковских предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые производят и осуществляют оборот молочной продукции.
Всего специалисты проинспектировали 12 тонн продукции и отобрали для исследования 1 814 проб. Из них 6,7 % проб не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям, 10,5 % – по показателям идентификации.
Во время проверок из оборота изъяли шесть партий некачественной молочной продукции объёмом 75,5 килограмма.
По результатам проверок на производителей фальсифицированной молочной продукции наложены штрафы, реализация продукции приостановлена.
Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками