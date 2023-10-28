Более 75 килограммов некачественной молочной продукции изъяли из оборота в Псковской области

13:06, 26 октября 2023, ПАИ

75,5 килограмма некачественной молочной продукции изъяли из оборота в Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за девять месяцев было проведено 89 проверок псковских предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые производят и осуществляют оборот молочной продукции.

Всего специалисты проинспектировали 12 тонн продукции и отобрали для исследования 1 814 проб. Из них 6,7 % проб не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям, 10,5 % – по показателям идентификации.

Во время проверок из оборота изъяли шесть партий некачественной молочной продукции объёмом 75,5 килограмма.

По результатам проверок на производителей фальсифицированной молочной продукции наложены штрафы, реализация продукции приостановлена.