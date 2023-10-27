Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области в ноябре

13:01, 26 октября 2023, ПАИ

Традиционные региональные соревнования по спортивному ориентированию «Алоль осенняя – 2023» пройдут в деревне Холюны Пустошкинского района с 4 по 6 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

«Эти соревнования проводят уже более 20 лет. В них примут участие около 200 человек из Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга и Псковской области. 70 % участников – из Псковской области», – отметил Алексей Никитин.

Традиционно они приурочены ко Дню народного единства. Чемпионов и победителей наградят медалями, грамотами и призами.

«Как правило, после этих соревнований начинается зима. Это действительно уже так заведено, что в последний день этих соревнований выпадает снег», – заметил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области.

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