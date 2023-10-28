Баннеры с достопримечательностями Псковской области установили в Москве
Более 40 баннеров с достопримечательностями Псковской области установили в Москве. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.
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Фото: Комитет по туризму Псковской области
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Фото: Комитет по туризму Псковской области
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Фото: Комитет по туризму Псковской области
На улицах в разных частях столицы можно было увидеть более 40 баннеров. На них были представлены различные достопримечательности Псковской области: Псковский кремль, Псково-Печерский монастырь и другие знаковые места региона.
Баннеры украшали московские улицы весь сентябрь.
Напомним, что Псковская область готовится к участию в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, которая стартует в Москве 4 ноября. На выставочном пространстве идёт монтаж элементов стенда Псковской области.
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