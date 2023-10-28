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Четверть пожаров в Псковской области возникают из-за неисправного печного или газового оборудования

Четверть пожаров в Псковской области возникают из-за неисправного печного или газового оборудования, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин. Об этом с пресс-конференции в медиацентре 26 октября сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

По словам Владимира Якунина, всего за 9 месяцев в жилых домах Псковской области произошло 532 пожара, в том числе 123 из-за неправильной эксплуатации печей и семь – из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. В результате погибли 13 человек.

«В группу риска входят пенсионеры, одинокие люди, социально неблагополучные люди, инвалиды. Гибнут как раз люди из этих категорий», – отметил Владимир Якунин.

Спикер отметил, что в новых домах в качестве средства профилактики заранее устанавливаются автономные пожарные извещатели. А с 2013 года в регионе выделяются средства на установку извещателей в домах, где их до того не было. Всего, таким образом, установлено 7 630 извещателей.

«Наличие извещателя без преувеличения спасает жизнь, – добавил Владимир Якунин. – К примеру, пожары из-за печного оборудования обычно происходят вечером, ночью или ранним утром, когда люди спят. А извещатель громким звуком разбудит, и люди смогут вовремя покинуть помещение. Поэтому, на мой взгляд, такой извещатель нужен в каждой квартире и доме, особенно с учётом роста числа электроприборов».

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