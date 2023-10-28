Региональный слёт «Росподрос» пройдёт в Пскове и Великих Луках

14:26, 26 октября 2023, ПАИ

Региональный слёт детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области «Росподрос» состоится в Пскове и Великих Луках 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Тема слёта – «Городские пространства для подростков. Возможности для саморазвития и самоопределения». Программа включает в себя несколько блоков – образовательный, культурно-развлекательный, командообразовательный. Итогом работы станет разработка и представление продукта по организации безбарьерных пространств для подростков. Планируется, что участие в слёте примут не только псковские и великолукские старшеклассники, но и школьники из Великого Новгорода и Смоленска.

Региональный слёт проводится в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.