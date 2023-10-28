Псковичи должны перезаключить договоры на техобслуживание газового оборудования

13:25, 26 октября 2023, ПАИ

В связи с сентябрьскими изменениями в законодательстве псковичи должны перезаключить договоры на техобслуживание газового оборудования, напомнила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

«С 1 сентября ужесточены требования к специализированным организациям, которые проводят техобслуживание внутридомового газового оборудования. Теперь такие проверки могут проводить только организации в статусе газораспределительных компаний, – пояснила Ирина Александрова. – В Псковской области таких организаций две – АО «Газпром газораспределение Псков» и АО «Газресурс». Это те, что занимаются подачей именно природного газа».

В связи с этим собственники квартир должны перезаключить договоры на техобслуживание. «Это можно сделать в момент, когда для очередной проверки придут специалисты по техобслуживанию. Если вы пропустили их визит, можно обратиться в наши офисы. При себе надо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности, либо договор социального найма, договор аренды», – уточнила Ирина Александрова.