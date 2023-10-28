На культурные мероприятия в Псковской области привлечено более 134 млн рублей внебюджетных средств – Ольга Тимофеева

15:22, 26 октября 2023, ПАИ

Более 134 миллионов рублей внебюджетных средств привлекли в сферу культуры Псковской области. Об этом председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева доложила на рабочей встрече губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

«Таким образом, на один рубль программы «Культура» мы привлекаем 1,36 рубля внебюджетных средств. Кроме того, на данный момент шесть проектов на общую сумму 48 миллионов рублей находятся на рассмотрении в Фонде культурных инициатив и Фонде президентских грантов. От Минкультуры России на следующий год уже получили 67 миллионов рублей на проведение хорового фестиваля и Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Это хороший задел на 2024 год. Считаю, что мы готовы подойти к соотношению один рубль программы «Культура» к двум внебюджетным рублям», – поделилась Ольга Тимофеева.

Ольга Тимофеева подвела итоги событийного летнего сезона. Она отметила, что основные культурные мероприятия посетило более 255 тысяч зрителей, а в прошлом году – около 180 тысяч. Кроме того, у жителей региона появились наиболее полюбившиеся мероприятия – фестиваль «Наше море», проект «Моя еда», симфонический молодежный оркестр «Золотой петушок». При этом Ольга Тимофеева отметила, что проект «Золотой петушок» доработали.

«Весь Северо-Запад готов подключиться к нему. Сейчас работа ведется с Республикой Беларусь. Участниками этого проекта станут все музыкальные училища. Псков станет ключевым, основным регионом, поэтому на территории области будет проходить два концерта, в остальных субъектах они будут идти по гастрольному графику», – рассказала руководитель комитета.

Также Ольга Тимофеева отметила успех детской филармонии, которая является первым в регионе проектом по профессиональному развитию детей. С начала года уже прошли две сессии детской филармонии в Пскове и Пушкинских Горах, третья пройдёт в конце октября и будет приурочена к юбилею детской школы им. М. П. Мусоргского в Великих Луках.

«Детская филармония вызвала ажиотаж. Как в профессиональной сфере, так и среди ребят и их родителей. Родители говорят, что не узнают своих детей. Они замотивированы, очень довольны, каждая сессия для них большое событие», – подчеркнула председатель комитета.

Губернатор Михаил Ведерников обсудил с Ольгой Тимофеевой предстоящие новогодние праздники. Основными мероприятиями традиционно станут Губернаторская ёлка и благотворительная акция «Ёлка желаний». Над ними уже ведётся работа. В прошлом году новогоднее благотворительное представление посетило около 9 тысяч детей. Проекты «Дача Деда Мороза» и «Парк фонарей» проведутся на территории парка Строителей Пскова.

«Работа проведена большая, много позитивных откликов, в том числе и за пределами Псковской области. Предлагайте, мы обязательно будем вас поддерживать», – отметил Михаил Ведерников.