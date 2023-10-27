Многодетная гдовичка украла у спящего знакомого полмиллиона рублей

14:52, 26 октября 2023, ПАИ

Жительница Гдова похитила у своего знакомого полмиллиона рублей, пока он спал. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Летом текущего года многодетная 36-летняя женщина была в гостях у своей подруги, где вместе с ней и знакомым мужчиной распивала алкоголь. Она воспользовалась моментом, когда мужчина уснул, и из кармана его жилетки похитила 500 тысяч рублей. Украденными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, и первым делом она решила уехать из Гдова в Псков.

Однако мужчина обратился в полицию, и многодетную женщину задержали. Свою вину она признала полностью и раскаялась в содеянном.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере), и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев условно и без выплаты штрафа. Кроме того, женщине запрещено менять место жительства без уведомления специализированного органа.