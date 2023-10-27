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Пскович заключил фиктивный брак с матерью шестерых детей из Таджикистана

Житель Псковского района заключил фиктивный брак с гражданкой Таджикистана. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Пскович заключил фиктивный брак с матерью шестерых детей из Таджикистана. Фото: ПАИ

В январе текущего года 55-летний пскович вступил в брак с 30-летней гражданкой Таджикистана – матерью шестерых детей.

Через две недели женщина обратилась в управление по вопросам миграции с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты, так как она является супругой гражданина России. Кроме того, она предъявила диплом о знании русского языка. В итоге ей выдали разрешение на временное проживание в России на три года.

Вместе с тем выяснилось, что супруги никогда вместе не жили, общего хозяйства и единого бюджета у них не было, также они не знакомили друг друга со своими близкими родственниками.

Псковский районный суд признал заключенный брак фиктивным.

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