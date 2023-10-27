На Кубке Псковской области по гиревому спорту ожидают спортсмена из Сербии

15:16, 26 октября 2023, ПАИ

На Кубке Псковской области по гиревому спорту, который пройдёт в Писковичах 28 октября, ожидают спортсмена из Сербии. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации гиревого спорта Псковской области Николай Кичимаев.

«Думаю, что будет около 30 участников. Традиционно на турнир приезжают спортсмены из Псковского, Невельского, Стругокрасненского, Пыталовского и Великолукского районов. Возможно, у нас будут гости из Санкт-Петербурга и Сербии», – сообщил председатель Федерации гиревого спорта Псковской области.

Также Николай Кичимаев назвал актуальные рекорды области по этому виду спорта. «Алексей Бучин поднимал 78 раз по длинному циклу две 24-килограммовые гири в категории до 63 килограммов. Александр Рехтик поднимал 99 раз в абсолютной категории. Рекорд в 145 раз в рывке 16-килограммовой гири принадлежит Екатерине Костиной», – сказал он.

«Вполне возможно, что эти рекорды будут побиты на этом кубке. Спортсмены готовились. Тем более что эти соревнования являются отборочными при формировании сборной области», – резюмировал председатель.

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