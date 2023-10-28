Эколаборатория открылась в Изборском музее к выставке «Бабочки нашего детства»

15:30, 26 октября 2023, ПАИ

В доме купца Белянина в Изборске работает новая выставка «Бабочки нашего детства», на которой представлено более 1000 насекомых из коллекции Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Особенностью выставки является то, что посетители на месте могут познакомиться с особенностями строения насекомых при помощи микроскопа музейной эколаборатории. Здесь есть микроскоп, инструменты энтомолога и образцы насекомых.

Взрослые и дети имеют возможность в подробностях рассмотреть части организма бабочек, жуков, стрекоз, перепончатокрылых.

В Псковской области насчитывается 632 вида бабочек, среди которых отмечены редкие и малочисленные, и некоторые из них встречаются на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина»: пятнашка алькон, червонец непарный, переливницы большая и малая, шашечница феба, черный аполлон и другие.