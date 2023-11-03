«Мы стараемся помочь всем»: как в Пскове реализуется проект «Берегиня»

17:54, 03 ноября 2023, ПАИ

Стать надёжным тылом для защитников Отечества, которые героически отстаивают интересы Родины, можно не только с помощью сбора гуманитарной помощи. В этом искренне убеждена руководитель семейного центра «Дети Индиго», психолог Ирина Стахова, возглавляющая в Пскове проект «Берегиня», направленный на помощь семьям участников СВО и поддержанный Фондом президентских грантов.

В память о супруге

Идея создания проекта зародилась в 2022 году, когда муж Ирины Стаховой доблестно ушёл защищать страну.

«Когда я рассказала своему супругу о том, что хотела бы создать проект помощи и поддержки для семей военнослужащих, он очень обрадовался и сказал, что это очень нужный проект, который принесёт огромную пользу людям. Но проект не удалось разработать, потому что в октябре 2022 года при выполнении воинского долга мой муж погиб. Долгое время я находилась в тяжёлом состоянии, и мне потребовалось много сил, чтобы разработать проект и представить его на конкурсе Фонда президентских грантов», – рассказала она.

К слову, и символичное название проекта выбрано не случайно. Руководитель «Берегини» призналась, что сама прекрасно понимает, какого жить в постоянном ожидании близкого человека, поэтому создание подобной площадки стало для неё не только делом сердечным, но и необходимостью помочь другим женщинам в подобных ситуациях обрести эмоциональное равновесие.

Помощь не только словом, но и делом

Тревога, отсутствие чувства безопасности и стабильности, постоянные мысли «что там с ним?», вздрагивания от звонков и невозможность справиться с появившимися проблемами – сложно перечислить всё то, что испытывают близкие военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

В подобной ситуации человеку необходимо иметь возможность высказаться о своих переживаниях и мыслях, получить поддержку от других без критики и советов, и узнать, как другие люди переживают подобное состояние, уверена Ирина Стахова.

Для этого в центре существуют группы психологической поддержки, реализуемые в рамках проекта «Берегиня». По словам руководителя Семейного центра «Дети Индиго», это особо востребованная и нужная часть работы с семьями участников СВО и погибших военнослужащих. Встречи ведёт профессиональный гештальт-терапевт, помогающий участницам разобраться с тем состоянием, которое стало труднопереносимым.

Ещё одно направление работы с жёнами и матерями участников СВО – йога. Именно с помощью подобных занятий женщина, пребывающая в стрессе, может выплеснуть накопившееся и обрести спокойствие. Большой плюс таких занятий, как отметила Ирина Стахова, также заключается в том, что они доступны практически всем, независимо от возраста и физической подготовки, опытный тренер по адаптивной физической культуре найдёт подход к каждой из участниц.

Если же выразить словами свои эмоции трудно, то в центре есть возможность посетить занятия по арт-терапии, которые помогут преодолеть личные травмы психологического характера, установить внутреннее и внешнее равновесие личности, а также снизить негативное воздействие стресса.

Кроме того, псковичкам могут помочь и с бытовыми проблемами в рамках услуги «Мастер на час»: повесить люстру, собрать стол или детскую кроватку. Ведь именно с этим не всегда возможно справиться женщине, оставшейся без мужа.

Сказкотерапия и поддержка детей

Когда разговор идёт об участниках СВО, невозможно не упомянуть об их детях. Ирина Стахова, как профессиональный психолог, рассказала, что у младших членов семьи из-за стресса могут возникать проблемы с памятью и вниманием. Кроме того, может пострадать и учёба.

«Особенно это сказывается на тех детях, которые потеряли своих отцов, – у них происходит очень серьёзный процесс переживания травмы и, конечно, им нужна помощь. Дети погибших военнослужащих и участников СВО – это совершенно другие дети, которые постоянно живут в стрессе и которые сталкиваются со страшным горем. У них тяжело проходит этап горевания», – отметила руководитель проекта.

Если ребёнку будет необходима помощь психолога и адаптация к ситуации, то для этого в проекте «Берегиня» заложена программа «Королевство сказок», которая включает в себя передовые техники, методики помощи детям при стрессах и травмах. Эмоционально реагируя на сказку, проживая жизни персонажей, дети выплескивают своё напряжение. Сказкотерапия, дыхание и психогимнастика помогают им справиться с тем, что, кажется, уже невозможно пройти.

А когда мама малыша посещает занятие, он также не останется в одиночестве. Для этого в центре создана специальная комната, где работает няня.

Проект памяти

Семьи погибших военнослужащих, как никто другой, чувствуют на себе боль от утраты близких людей. Именно поэтому они стали главными героями фотопроекта «Чёрный платок», реализуемого в рамках «Берегини». Каждый снимок – это не просто фотография, это намного больше – откровение, испытание и скорбь.



Фото: Александр Калинин



Фото: Александр Калинин



Фото: Александр Калинин





«С помощью проекта «Чёрный платок» мы бы хотели рассказать обществу о том, что рядом находятся те люди, которым нужно человеческое сострадание и помощь», – подчеркнула Ирина Стахова.

«Чёрный платок» – это не просто мероприятие, это символический акт памяти и уважения к тем, кто пожертвовал своей жизнью в защиту Родины, а цель проекта – рассказать о судьбах сильных женщин, которые отдали самое дорогое, что у них было, ради мирной жизни.

«Мы стараемся помочь всем»

В Пскове, где базируется три боеспособных полка, большое количество семей участников СВО. И всем женщинам, которые остаются без опоры, нужно принятие, понимание и сочувствие. Именно эту цель ставила перед собой Ирина Стахова, разрабатывая «Берегиню».

Она смогла успешно защитить проект и получить поддержку от Фонда президентских грантов несмотря на трудности с его написанием, связанные с гибелью мужа в зоне проведения СВО. «Именно фонд помогает нам реализовать такой мощный и важный проект для Пскова», – поделилась Ирина Стахова.

Сейчас для работы в центре уже набрано определённое количество участниц, однако команда «Берегини» готова помочь каждому, кто обратится за поддержкой. «Мне бы хотелось, чтобы помощь могли получить и другие люди, – сказала руководительница семейного центра «Дети Индиго». – Наш проект длится до конца 2023 года, и у нас ещё есть возможность принять других участников. Мы стараемся помочь всем, кто к нам обращается».

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В прочем, останавливаться на достигнутом команда центра не будет. Уже разработан следующий проект под названием «Я с тобой!», направленный на поддержку детей военнослужащих. Ирина Стахова признаётся: главная задача, которая стоит сейчас перед псковичами, – объединиться и сделать всё необходимое для приближения победы.