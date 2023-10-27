Житель Пыталовского района во время ссоры разбил о голову сожительницы вазу

17:09, 26 октября 2023, ПАИ

Мужчину, разбившего о голову сожительницы фарфоровую вазу, осудили в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

В мае текущего года во время совместного распития алкоголя между 50-летним жителем Пыталовского района и его сожительницей возникла ссора. Во время неё мужчина разбил о голову женщины фарфоровую вазу.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.