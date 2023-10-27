Чемпионат и первенство города по карате пройдут в Пскове 18 ноября

16:49, 26 октября 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Пскова по карате WKF пройдут в спорткомплексе «Олимп» 18 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

В программе соревнований будут представлены такие разделы, как индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите.

В состязаниях поучаствуют спортсмены с 6 лет.

Отметим, что турнир является отборочным этапом для чемпионата Псковской области по карате WFK.

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