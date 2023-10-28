В южных районах Псковской области в «Дружину» вступили двести человек

17:03, 26 октября 2023, ПАИ

200 человек в южной части Псковской области вступили в отряд «Дружина». Это жители Великих Лук, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов, сообщает Luki-News.

Организационный сбор «дружинников» прошёл в администрации Великих Лук. Раз в месяц они будут проходить военную и медицинскую подготовку, учиться действовать в чрезвычайных ситуациях. Развить важные для работы навыки помогут представители центра «Воин», которые прошли соответствующее обучение, в том числе в Российском университете спецназа в Чечне и в Московском педуниверситете. Занятия будут проходить в свободное время. При этом вступить в ряды дружинников может любой желающий старше 18 лет. Для предложения свой кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru.

«Обучение будут вести инструктора, после Нового года раз в неделю приезжать. По окончании обучения все будут сдавать экзамены, будут выдавать сертификаты, что люди прошли обучение. Мы будем выделять тот актив, который хочет и может, и соответственно к ним будет особый подход», – рассказал руководитель филиала АНО «Дружина» в г. Великие Луки, Великолукском, Куньинском и Новосокольническом районах Юрий Богданов.

Напомним, что отряд дружинников создан по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью обеспечения безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и содействия силовым структурам.