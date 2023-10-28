Комитет по туризму Псковской области сменил адрес
Комитет по туризму Псковской области сменил адрес. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель ведомства Марина Егорова.
Комитет переехал на Завеличье, на улицу Максима Горького, д. 4/6. Офис комитета находится на перекрестке улицы Горького и Интернационального переулка.
Ранее комитет располагался на ул. Ленина, д. 17.
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27 октября 2023
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