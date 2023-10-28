Комитет по туризму Псковской области сменил адрес

16:55, 26 октября 2023, ПАИ

Комитет по туризму Псковской области сменил адрес. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель ведомства Марина Егорова.

Комитет переехал на Завеличье, на улицу Максима Горького, д. 4/6. Офис комитета находится на перекрестке улицы Горького и Интернационального переулка.

Ранее комитет располагался на ул. Ленина, д. 17.