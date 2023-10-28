1993 сертификата на маткапитал выдано в Псковской области с начала года

17:36, 26 октября 2023, ПАИ

С начала 2023 года Псковским отделением СФР в проактивном порядке были оформлены 1993 сертификата на материнский капитал. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского отделения Социального фонда России.

Проактивная выдача сертификатов проводится ОСФР по Псковской области с апреля 2020 года. Это позволяет автоматически оформлять материнский (семейный) капитал сразу после появления ребенка и даёт возможность семье распоряжаться средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого отделение сделает самостоятельно. При этом распоряжение средствами сертификата не ограничено временем.

Напомним, что жители региона могут направить материнский капитал на улучшение своих жилищных условий, образование детей, увеличение будущей пенсии мамы, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты (для семей с низким доходом). Кроме того, с 2023 года родители также могут получить ежемесячную выплату из материнского капитала на каждого ребенка до трёх лет вне зависимости от очередности рождения и количества детей указанного возраста в семье.

При этом подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребенка. Если мама обратится за сертификатом в течение первых трёх месяцев, то выплату установят с месяца рождения ребенка. Если обратиться позднее, то выплата будет установлена с месяца подачи заявления. Средства, направленные на ежемесячную выплату, перечисляются на счёт владельца сертификата в российской кредитной организации.

Ежемесячные выплаты прекратятся, если материнский капитал будет полностью израсходован, семья поменяет место жительства или в тот момент, когда ребенку исполнится три года. При необходимости ежемесячные выплаты можно приостановить. Оставшуюся сумму материнского капитала семья может направить на любое из предусмотренных направлений.