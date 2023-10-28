Колесо фортуны запустят псковичи на выставке в Москве

18:12, 26 октября 2023, ПАИ

Квест «Колесо фортуны» запустят псковичи в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Хочу добавить, что на сайте visit.pskov.ru есть отдельная вкладка, которая посвящена участию Псковской области в этой выставке-форуме. Там будет размещена основная информация о работе на мероприятии и площадке», – отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

«Добавлю, что там же будет проходить квест «Колесо фортуны», который стартует 4 ноября. Можно будет зайти в эту вкладку – там вы увидите колесо, на которое нужно будет нажать», – рассказала Марина Егорова.

По её словам, каждому участнику квеста будет присвоен номер, за которым будет закреплён определённый призовой фонд. «Призы будут расписаны чуть позже», – уточнила Марина Егорова.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На данный момент на ВДНХ идёт монтаж стенда Псковской области для участия в выставке.