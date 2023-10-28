Студентов ПсковГУ приглашают на новогодний литературный бал

18:25, 26 октября 2023, ПАИ

Студентов ПсковГУ приглашают на литературный бал. Танцевальный вечер состоится в декабре, точная дата станет известна позже в сообществе IGUM GLOBE в соцсети «ВКонтакте», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

На балу можно потанцевать, поучаствовать в театральной постановке, стать организатором салона или волонтёром.

«Этот бал – настоящий праздник для всех любителей литературы, искусства и танцев. Он объединяет в себе всё, что делает нашу культуру такой богатой и разнообразной. Не пропустите возможность окунуться в мир слов и эмоций, которые оживут на этом волшебном мероприятии», – подчеркнули организаторы.

Регистрация доступна по ссылке.