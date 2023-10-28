75-летний юбилей отмечает автор слов гимна Псковской области Татьяна Рыжова

18:45, 26 октября 2023, ПАИ

75-летний юбилей отмечает поэт, прозаик, переводчик, автор слов гимна Псковской области, член Союза писателей России Татьяна Рыжова сегодня, 26 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Татьяна Семёновна Рыжова родилась 26 октября 1948 года в городе Кокчетаве (Казахстан). Окончила факультет иностранных языков Псковского государственного педагогического института имени Кирова (ПГПИ), а в 1981 году – аспирантуру Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета, защитила кандидатскую диссертацию.

С 1981 года работала на кафедре английского языка ПГПИ – сначала в должности доцента, а с 2000 года – заведующей кафедрой. Автор учебников «Гуманный английский», «Мы, народ мира...», а также художественно-познавательной книги для детей на русском и английском языках «Чудесные истории о Печорской земле».

Перевела на английский язык книгу «Любуюсь Псковом», изданную администрацией Пскова к 1100-летию города, путеводитель «На рубежах Отчизны. Псковская крепость», стихи псковских поэтов в серии литературно-художественных календарей «Псков 2013–2017».

Юбилейный вечер Татьяны Рыжовой «Спасибо, жизнь!» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 27 октября. На юбилейный творческий вечер приглашены представители региональных органов власти и общественных организаций, коллеги, ученики, друзья и поклонники творчества писательницы. Прозвучат песни на её стихи в исполнении известных псковских музыкантов. Кроме того, на встрече Татьяна Рыжова представит новую книгу стихотворений и текстов для песен «Псковские строки».

Организаторами встречи выступают комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Напомним, что текст гимна Псковской области, написанный Татьяной Рыжовой, депутаты одобрили в 2018 году.