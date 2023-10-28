Псковичей приглашают на вечер памяти известного краеведа Натана Левина

19:29, 26 октября 2023, ПАИ

Вечер памяти известного псковского краеведа, почётного гражданина Пскова Натана Левина пройдёт в Псковской историко-краеведческой библиотеке 27 октября, сообщили ПАИ в Централизованной библиотечной системе города.

Встреча будет посвящена 95-летию со дня рождения Натана Левина.

В программе – мультимедийная презентация «Неутомимый исследователь Пскова», выступления родственников, краеведов, историков, презентация нового издания книги «В служении Пскову: почётные граждане города Пскова», выставка предметов из семейной коллекции Левиных, книжно-иллюстративная выставка, посвящённая памяти Натана Левина, из фондов библиотеки.

Мероприятие начнётся в 17:30 по адресу Октябрьский проспект, 19а, читальный зал историко-краеведческой библиотеки.