Грузовой поезд сбил овец на железнодорожных путях в Псковской области

20:45, 26 октября 2023, ПАИ

Грузовой поезд сбил овец на железнодорожных путях в Невельском районе Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

25 октября около 14:00 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от диспетчера железной дороги о том, что на перегоне станций Разъезд 451 км – Горушки – Невельские грузовой поезд сообщением Новосокольники – Витебск наехал на овец.

Сотрудники транспортной полиции выехали на место происшествия, где произвели осмотр и опросили работников железной дороги. Они установили, что животные перебегали железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Овцы погибли от ушибов, полученных при столкновении с составом.

Сотрудники ЛО МВД России на станции Великие Луки проводят проверку по факту произошедшего, обстоятельства устанавливаются.