Псковичей приглашают поучаствовать в фотомарафоне
Образовательный онлайн-фотомарафон с 4 по 8 ноября организовывают Псковская областная библиотека для детей и юношества имени Каверина и креативный центр «Культура» совместно с практикующими фотографами из Пскова, сообщают ПАИ организаторы.
По словам организаторов, марафон не только позволит участникам расширить свои знания о фотографии, но и научит их видеть мир по-новому. «В общей беседе пять фотографов-наставников будут сопровождать участников, дадут совет, направят и подскажут», – уточняют организаторы.
По итогам марафона лучшие участники, дошедшие до конца, получат в подарок книги о фотографии.
Регистрация на марафон откроется 29 октября в группе библиотеки имени Каверина по ссылке vk.com/pskovkaverinka.
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