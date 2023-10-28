Псковичей приглашают поучаствовать в фотомарафоне

20:57, 26 октября 2023, ПАИ

Образовательный онлайн-фотомарафон с 4 по 8 ноября организовывают Псковская областная библиотека для детей и юношества имени Каверина и креативный центр «Культура» совместно с практикующими фотографами из Пскова, сообщают ПАИ организаторы.

По словам организаторов, марафон не только позволит участникам расширить свои знания о фотографии, но и научит их видеть мир по-новому. «В общей беседе пять фотографов-наставников будут сопровождать участников, дадут совет, направят и подскажут», – уточняют организаторы.

По итогам марафона лучшие участники, дошедшие до конца, получат в подарок книги о фотографии.

Регистрация на марафон откроется 29 октября в группе библиотеки имени Каверина по ссылке vk.com/pskovkaverinka.