В Себежском агротехническом колледже прошло посвящение в студенты

21:33, 26 октября 2023, ПАИ

Посвящение первокурсников в студенты состоялось в Себежском агротехническом колледже сегодня, 26 октября, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»

















«Это ежегодное традиционное мероприятие, которое служит началом отсчёта самого яркого и незабываемого периода в жизни каждого студента. Цель у посвящения одна – поддержать и вдохновить новоиспечённых студентов, помочь им влиться в коллектив», – говорится в сообщении.

С напутствиями к новоиспечённым первокурсникам обратились классные руководители, студенты третьего курса и руководитель колледжа. Затем прошла праздничная программа с конкурсами и танцевальным батлом между преподавателями и студентами.