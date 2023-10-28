В Себежском агротехническом колледже прошло посвящение в студенты
Посвящение первокурсников в студенты состоялось в Себежском агротехническом колледже сегодня, 26 октября, пишет газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
«Это ежегодное традиционное мероприятие, которое служит началом отсчёта самого яркого и незабываемого периода в жизни каждого студента. Цель у посвящения одна – поддержать и вдохновить новоиспечённых студентов, помочь им влиться в коллектив», – говорится в сообщении.
С напутствиями к новоиспечённым первокурсникам обратились классные руководители, студенты третьего курса и руководитель колледжа. Затем прошла праздничная программа с конкурсами и танцевальным батлом между преподавателями и студентами.
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