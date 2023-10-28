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XXIX Кутузовские чтения пройдут в Пскове 27 октября

XXIX Юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 1120-летию первого упоминания Пскова в летописи, пройдут в Псковской историко-краеведческой библиотеке 27 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

В программе мероприятия следующие доклады:

  • одиннадцатиклассника школы № 13 Эдуарда Семёнова «Выбуты – родина княгини Ольги»;
  • восьмиклассницы школы № 13 Анастасии Пылёвой «Псков в XIII веке»;
  • восьмиклассницы школы № 18 Анны Осташкиной «Псковская крепость в годы Ливонской войны»;
  • десятиклассника лицея «Развитие» Романа Терентьева «Иван Петрович Шуйский»;
  • одиннадцатиклассницы школы № 13 Василисы Зубенко «Псковская крепость в XVII веке»;
  • одиннадцатиклассника лицея «Развитие» Егора Якшевича «Моя семья в истории Пскова: Челноков Вадим Иванович (1902–1942)»;
  • студентов Псковского филиала Российской международной академии туризма Дарьи Веселиной, Марианны Беловой и Валерии Васильевой «Образы псковской истории в искусстве: К вопросу псковской истории в искусстве: сравнительный анализ. Брюллов и Матейко»;
  • десятиклассниц школы № 18 Ульяны Корольковой и Ксении Митрошиной «История в названиях псковских улиц»;
  • студентов Псковского филиала Российской международной академии туризма Владислава Сахненко и Елизаветы Козловой «Псковские муралы».

Во время чтений в библиотеке также будет развёрнута выставка копий документов из фонда Государственного архива Псковской области «Псков – город-музей», которую представит археограф первой категории Алексей Голубев. Кроме того, библиотекари подготовили к этому мероприятию выставку книг «Город воинской славы: к 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи» из фондов историко-краеведческой библиотеки.

Чтения проводятся под научным руководством кандидата исторических наук, доцента исторического факультета кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Зои Тимошенковой, а также при поддержке управления культуры и управления образования администрации Пскова, ПсковГУ, Псковского филиала Российской международной академии туризма и Государственного архива Псковской области.

Чтения начнутся в 14:00 по адресу Октябрьский проспект, 19а, читальный зал историко-краеведческой библиотеки.

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