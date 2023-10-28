Прокурор проверил условия жизни осуждённых в Псковском районе

23:20, 26 октября 2023, ПАИ

Исправительную колонию № 4 в селе Серёдка Псковского района посетили заместитель регионального прокурора Алексей Попов, начальник регионального УФСИН России Алексей Емельянов, руководство учреждения, представители областной прокуратуры и областной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Главной целью посещения стала проверка условий содержания осуждённых, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе визита совершён обход производственной и жилой зон, штрафного изолятора (ШИЗО), помещений камерного типа (ПКТ), единых помещений камерного типа (ЕПКТ), административно-хозяйственных и других объектов. Представители прокуратуры и УФСИН поговорили с заключёнными и поинтересовались, есть ли у них жалобы на условия содержания.

В завершение визита были проанализировали недостатки служебной деятельности, выработаны совместные решения, определены сроки их устранения.

Особое внимание Алексей Попов обратил на необходимость соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в части трудоустройства осуждённых и погашения ими исковых обязательств, организации питания, медицинского и материально-бытового обеспечения, санитарного состояния мест проживания.