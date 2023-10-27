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Культура

В Пскове состоялась встреча с калининградским писателем Дмитрием Ворониным

В библиотеке имени И. Н. Григорьева состоялась встреча с писателем из Калининграда Дмитрием Ворониным, сообщили ПАИ в библиотеке.

Дмитрий Воронин – член Союза писателей России, лауреат многих всероссийских и международных литературных конкурсов. Также он является автором нескольких сборников рассказов, лауреатом премии А. Куприна, губернаторской премии «Признание».

В Пскове прошла встреча с калининградским писателем. Фото здесь и далее: библиотека имени И. Н. Григорьева

Дмитрий Воронин рассказал о земле, где родился и живёт, познакомил со своим творчеством и прочитал рассказ «На Пасху». Также он представил выставку книг «Янтарный край и аистиная страна». Виртуальная экскурсия «Достопримечательности Калининграда» рассказала присутствующим, что в городе можно встретить сказочных существ хомлинов, танцующий лес, второй по величине «солнечный камень» янтарь весом 4 килограмма и многие другие удивительные вещи. Гости творческого вечера смогли задать все интересующие их вопросы писателю и лично с ним пообщаться.

«Огромное спасибо за приём (тёплый и даже горячий!) и душевный разговор, как сотрудникам библиотеки им. И. Григорьева, так и её читателям! Я вас всех теперь люблю!» – заключил Дмитрий Воронин.

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