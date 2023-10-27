Великолучанина поймали на краже сковород из магазина

10:09, 27 октября 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали мужчину, укравшего сковороды из магазина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

26 октября около 19:00 на пульт дежурного отдела Росгвардии поступил сигнал «тревога» из магазина на улице Щорса.

Приехав в магазин, росгвардейцы задержали 19-летнего великолучанина, который похитил две сковороды.

Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.